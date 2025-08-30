ÊÒÊ¿Î¤ºÚ¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡Ö²Æ¤Îµ§¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡ORANGE RANGE YOH¤¬»°Àþ¤Ç»²²Ã
¡¡ÊÒÊ¿Î¤ºÚ¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö²Æ¤Îµ§¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡×¤ò9·î3Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÊÒÊ¿Î¤ºÚ¡¢¿·¶Ê¤âÈäÏª¤·¤¿27ºÐµÇ°¥é¥¤¥Ö¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤¿¤¤¡×¡Ë
¡¡10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRedemption¡Ù¤«¤éÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ºÇÂ¿ºÇÄ¹¤Î¥í¥ó¥°¥Ä¥¢ー¡ØÉ÷¤Î¿á¤¯¤Þ¤Þ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥Ä¥¢ーÃæ¤ËË¬¤ì¤¿Àè¤Î¿Í¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¿ÊÒÊ¿¤¬¡¢6·î23Æü¤Î¡È²Æì°ÖÎî¤ÎÆü¡É¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤ÇËÂ¤¤¤À²Î¡£ORANGE RANGE¤ÎYOH¤¬»°Àþ¤Ç»²²Ã¤·¡¢²Æì¤Î²Æ¤Î·Ê¿§¤äÀïË×¼Ô¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢11·î13Æü¤ËÅìµþ ÀÄ»³ ·î¸«¥ë·¯ÁÛ¥Õ¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¡ØÊÒÊ¿Î¤ºÚ -µ§¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç-¡Ù¤ò³«ºÅ¡£Æ±¸ø±é¤ÏÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë