「日本ハム−楽天」（３０日、エスコンフィールド）

メンバー全員がサラリーマンのパフォーマンスチーム「Ｃｈｅｅｒ Ｒｅ−Ｍａｎ｀ｓ」がファーストピッチセレモニーに登場。衝撃のパフォーマンスで球場を沸かせた。

黒のスーツ姿の男たちがフィールドに姿を見せると、１人がマウンドに、残りがマウンド後方に集まり、次々と空中技を披露。４人がひねりを加えたジャンプでエスコンの宙を舞い、その間に１人が投球。惜しくもノーバウンドはならなかった。

同チームは海外有名番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」に出演しており、その際の動画に新庄監督がインスタグラムで「超満員のエスコンフィールドで目の前で見てみたいくらい素晴らしい」と絶賛し、オファーしたことがきっかけでエスコンでのパフォーマンスが実現。ＳＮＳでは「ジャンプ凄すぎて画角から消えた」、「凄すぎる」、「感動した」、「後ろでパフォーマンスありで、本当に魔球じゃん」、「サラリーマンいっぱい出てきてすごい投球してた」、「スーツが飛び交っててすごかった」と反響を呼んでいた。