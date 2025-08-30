¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµå¤¬³«Ëë¡¡Âç¾¦Âç¤¬£²¤«·î´Ö¤ÎÂÐ³°»î¹ç¼«½Í¸å¡¢½ÐÄ¾¤·£±¾¡¡¡£³²ó¤Ë¿¿Æé·Å¤¬·è¾¡£³¥é¥ó
¢¡´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡¡¢¦Âè£±Àá£±²óÀï¡¡Âç¾¦Âç£´¡½£³Âçºå³Ø±¡Âç
¡¡´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£Âç¾¦Âç¤¬Âçºå³Ø±¡Âç¤È¤ÎÂè£±Àá¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Âç¾¦Âç¤Ï£³²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Î¿¿Æé·Å¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬º£¥ê¡¼¥°Âè£±¹æ¤È¤Ê¤ë¡¢±¦Íã¤Ø¤ÎÀèÀ©£³¥é¥ó¤Ç·è¾¡ÅÀ¡£¿¿Æé¤Ï£·²ó¤Ë¤âº¸°Â¤òÊü¤Á¡¢¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Âç¾¦Âç¤Î¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÏÁ°´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤ÎÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤®¡¢´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤«¤é£²¥ö·î´Ö¡Ê£µ·î£²£±Æü¡Á£··î£²£°Æü¡Ë¤ÎÂÐ³°»î¹ç¼«½Í´«¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò¼Âà¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â´ØÀ¾Âç³ØÌîµå£µ¥ê¡¼¥°ÂÐ¹³Àï¡¢´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµå½Õµ¨¿·¿ÍÀï¤â¼Âà¤·¤¿¡£