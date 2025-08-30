３０日に放送された日本テレビ系「キントレ」では、この日の午後６時３０分からスタートする「２４時間テレビ」を特集。体調不良で番組出演が急きょ取りやめとなったＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの高橋海人が、自身が参加する予定だったダンス企画をＰＲするＶＴＲが放送された。

「キントレ」はＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅと、劇団ひとり、アンタッチャブル山崎弘也が出演するバラエティ。この日は「２４時間テレビ」でチャリティマラソンに挑むＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕を招いて松阪牛クイズなどを行い、楽しんだ。

その後、「２４時間テレビ」での企画を紹介。高橋は３１日に放送予定の「ボーダーレスＬＩＶＥ」に参加予定だった。出演取りやめが決まる前に撮影したＶＴＲでは、この企画について「性別、国境、人種、ハンディキャップ。これらのボーダーをポーンとぶっ飛ばして」「パフォーマンスするって楽しいよねって思える瞬間を」と意気込みを語っていた。

また、この企画には歌舞伎界から市川團十郎が参加予定で、高橋は「團十郎さんと一つの作品作れるなんて、ない」と楽しみにしていた。

「誰かの心が震える瞬間を作れたらいいな」「そういう瞬間を一瞬でも作れるように頑張る」と話していた。