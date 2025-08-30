吉住志穂代表作品

写真家の吉住志穂氏と、くにまさひろし氏による企画展「Nature Flowers 吉住志穂×くにまさひろし～望遠レンズ VS マクロレンズ～」が、OM SYSTEM PLAZA クリエイティブウォールにて10月16日（木）から開催される。

OM SYSTEMの望遠レンズを吉住氏、マクロレンズをくにまさ氏が担当し、撮影した花の写真を展示する企画展。作品数は各6点。

作品展示のほか、クリエイティブビジョンでのスライドショーや動画作品の上映も実施。10月25日（土）には、2人による作品解説トークも予定する。

くにまさひろし代表作品

会場

OM SYSTEM PLAZA（クリエイティブウォール）

開催期間

2025年10月16日（木）～10月27日（月）



開催時間

10時00分～18時00分（最終日は15時00分まで）



休館

火曜日・水曜日



トークイベント

10月25日（土）

作者プロフィール

吉住志穂

13時00分～16時00分 Nature Flowers 作品解説＋PLAZA Talk 15時00分～15時30分 くにまさひろし 作品解説トーク 15時40分～16時10分 吉住志穂 作品解説トーク 16時30分～17時10分 吉住志穂×くにまさひろし クロストーク

1979年東京生まれ。2001年日本写真芸術専門学校を卒業。写真家の竹内敏信氏に師事し、2005年に独立。自然の「こころ」をテーマに、花のクローズアップ作品を中心に作品を発表している。また、写真誌での執筆や撮影講座の講師を務める。写真展「Heartful Flowers」「Ants」「Yin&Yang」「花時間」など。OM SYSTEM ゼミ講師、日本写真家協会（JPS）会員、日本自然科学写真協会（SSP）会員。

くにまさひろし

1971年生まれ。大阪在住。江口愼一写真楽園にてマクロの世界に出合う。身近にあるちょっとした幸せ「プチ・ハピ」をテーマに、花や虫たちの小さな世界をふんわりやさしく撮影している。

写真展 2020年「花色の息吹」（富士フイルムフォトサロン 大阪）、2021年「花の鼓動～Life～」（富士フイルムイメージングプラザ大阪）、2022年「花色の息吹」（OM SYSTEM GALLERY）、写真集「花色の息吹」（風景写真出版）

一般社団法人日本風景写真家協会（JSPA）会員

日本写真講師協会認定インストラクター

フォトマスターEX（総合）取得

クニさんの花マクロ写真塾 主宰