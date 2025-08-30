¥«¥Î¥¢¤¬¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÄ¾Êý¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ò³«ºÅ¡ª Áª¼ê10Ì¾¤¬»²²Ã
¡¡30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤Ï¡¢9·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÄ¾Êý¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÄ¾Êý1³¬¤Î¥ê¥êー¥³ー¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅöÆü¤Ï15:00¤«¤é16:00¤ÎÂè1Éô¤È¡¢16:00¤«¤é17:00¤ÎÂè2Éô¤ÎÆóÉôÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥Î¥¢¤«¤é¤Ï¥ª¥±¥±¥¢¥ë¡¦¥á¥½¥Þ¥Á¡¢²¬ÅÄÉöÆà¡¢µÜºê°¦Î¤¡¢µÜÃÏ²ÂÇµ¡¢°¤ÍåÅÄ°Âè½¡¢»°ÂðÉö¡¢ºäËÜÍªåº¡¢ÂçÀ¾É÷²Î¡¢»³º¬çýÍ£²Ã¡¢·ª²¼»í»Ò¤Î10Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£