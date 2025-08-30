能登半島地震で県外などに「広域避難」、検証の結論は「やみくもに進めるべきでない」…避難先で亡くなった事例踏まえ

国の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）などでつくる研究班は、能登半島地震で入院患者や高齢者らを遠隔地に移送した「広域避難」を検証し、「搬送をやみくもに進めるべきではない」と結論づける報告書をまとめた。

避難先で亡くなった事例を踏まえ、明確な根拠付けが必要だと指摘した。

報告書によると、昨年元日の地震発生から同年２月４日までに、石川県輪島市や珠洲市などの被災地から約１８００人が、県外や県南部の高齢者施設や病院に運ばれた。このうち、施設から搬送された高齢者ら約７００人について理由や背景を分析した。

発生初期の１８日目までに搬送された約５００人は、安全の確保や命を守ることが目的とされていた。しかし、このうち約２００人は医療者や介護者の人手不足などのため、施設の収容人数を減らす目的だったとみられることがわかった。

同地震では、今年３月までに少なくとも１９人が県外の避難先で亡くなっている。

研究代表者の近藤久禎・ＤＭＡＴ事務局次長は「避難はやむを得ず行われるべきものだ。搬送する際は、故郷から遠く離れた地で亡くなる悲劇を減らす努力も必要だ」と話している。