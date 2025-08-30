「バッグの中、整理したいッ！」→【ダイソー】へ！ 花柄が可愛い♡「クリアポーチ」

バッグの中身、気づけばコスメや充電器・イヤホンなど、つい小物が多くなりがち。そんなときは、ポーチを使って上手く整理してみて。デザインにこだわりたい人には、【ダイソー】でゲットできる花柄ポーチがおすすめ。女性らしさをたっぷり詰め込んだ花柄デザインのポーチは、バッグの中に入れておくだけで気分も上がるかも。

バッグの中でかさばりにくいフラットポーチ

【ダイソー】「スリムフラットポーチ（フラワー）」\110（税込）

バッグの中をすっきり整理したいなら、かさばりにくいフラットポーチがおすすめ。横型のシルエットなので、ペンケースとしても使いやすそうです。ホワイトの花柄にベビーピンクのファスナーがアクセントになり、さりげなくフェミニンなムードも。甘すぎないタッチの花柄で、大人世代にもぴったりです。PVC素材でできているため、汚れがつきにくいのも嬉しいポイント。

収納力◎ たっぷりマチ付きの大きめサイズ

【ダイソー】「ループ付マチ付ポーチ（ポップ）」\220（税込）

普段使いはもちろん、旅行や出張にも便利な大きめのポーチ。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「約21cm × 16cmで、マチが5cmもあります」とのことで、ポイントメイクアイテムから基礎化粧品までたっぷりと収納できそう。ファスナーでガバッと開き、物の出し入れがしやすそうなのも魅力的。ポップな花柄デザインですが、パープルとホワイトの上品な配色で大人っぽい雰囲気が漂います。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Emika.M