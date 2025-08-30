ÂçºåÉÜ¤Î¡ÖÆÃ¶èÌ±Çñ¡×¡¢Áû²»¤ä¤´¤ß¶ì¾ðÁê¼¡¤®£·»ÔÄ®¤¬¡ÖÎ¥Ã¦¡×°Õ¸þ¡Ä¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¼Â»Ü¡×¤Ï£±£µ»ÔÄ®Â¼
¡¡ÂçºåÉÜ¤Ï£²£¹Æü¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃÊÌ¶è°èË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÆÃ¶èÌ±Çñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£·»ÔÄ®¤¬ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÐ¾Ý¶è°è¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆÃ¶èÌ±Çñ¤ò½ä¤ê¡¢Áû²»¤ä¤´¤ß¤Î¶ì¾ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉÜ¤ÏÀ¯Îá»Ô¤Ê¤É¤ò½ü¤¯£³£´»ÔÄ®Â¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸þÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡££²£¸»ÔÄ®Â¼¤¬²óÅú¤·¤¿¡£°ñÌÚ¡¢ÂçÅì¡¢Ì§ÌÌ¡¢Æ£°æ»û¡¢»ÍÛêÆí¤Î£µ»Ô¤È¡¢ÅçËÜ¡¢ËÇ½¤Î£²Ä®¤¬¡Öº£¸å¡¢Á´°è¤Ç¤ÎÆÃ¶èÌ±Çñ¿·µ¬¿½ÀÁ¤ò¼õÍý¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£ÀôÆî»Ô¤ÈÅÄ¿¬Ä®¡¢ÂÀ»ÒÄ®¤¬¡Ö¼Â»Ü²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¼Â»Ü¡×¤Ï£±£µ»ÔÄ®Â¼¡¢¡ÖÌ¤Äê¡×¤Ê¤É¤¬£³»Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤Ï£²£¹Æü¡¢ÉÜÄ£¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö»ÔÄ®Â¼¤Î°Õ¸þ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¹ñ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¸·³Ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ù¤»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£