イタリア代表GKの去就はどのような結末を迎えるのだろうか。



2021年にパリ・サンジェルマンに加入し、その後は絶対的な守護神としてチームを支えてきたGKジャンルイジ・ドンナルンマ。しかし、近年はクラブとの契約延長交渉が難航し、クラブは代役としてリールからリュカ・シュヴァリエを獲得。



ドンナルンマは契約残り1年となった今夏に退団を表明し、リーグ戦後にサポーターにも別れを告げている。





新天地候補はペップ・グアルディオラ監督が率いるマンチェスター・シティ。多くのポジションで世代交代を進めており、30代のエデルソン・モラレスとシュテファン・オルテガは放出候補となっている。すでにドンナルンマとシティは個人合意に達しているようだが、シティはエデルソンを放出した場合のみイタリア代表GKの獲得を検討している。エデルソンにはトルコのガラタサライが関心を寄せているが、これがスムーズに進まない。両者の求める移籍金の差額が大きく、移籍市場終了直前となったこのタイミングでも合意報道はない。『Team Talk』の記者であるルディ・ガレッティ氏が報じたところによると、そのガラタサライがドンナルンマの獲得を検討しているようだ。すでにPSGとの話し合いを行っており、移籍金ゼロ、将来の再売却条項を含む契約になるとみられている。すでにクラブからの退団を表明したこともあって、このままPSG残留はないと予想されているドンナルンマ。2026年にはW杯も予定されており、移籍市場閉幕までに新クラブが決まることになるのだろうか。