

7月の1位に輝いた大城なるみの『神スタイルのゆるふわ保育士アスリート』（撮影：栗山秀作）より

『週刊プレイボーイ』のグラビアコンテンツサービス『週プレ グラジャパ！』の2025年7月期デジタル写真集ランキングが、週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで配信中だ。1位を大城なるみによる『神スタイルのゆるふわ保育士アスリート』（撮影：栗山秀作）が獲得した。

本作は、現役の保育士で構成される女子バレーボールチーム、ビオーレ名古屋でキャプテンを務める大城なるみの初グラビアを収めたデジタル写真集。ジムでのトレーニング姿から、ユニフォーム姿、さらには保育士の姿まで彼女の日常を撮り下ろし。チームのホームページで「バレー界の天然娘」と書かれる彼女。天真爛漫なキャラと圧倒的なスタイルは見るだけで元気がみなぎってくる。

動画では本人が登場。ランキング1位になったことを嬉しそうに報告すると、「じつは大事件がありまして」と神妙な面持ち。「大遅刻をしました！すみませんでした。新幹線が遅れる事態とタクシーが遅れる事態に。びっくりしましたけど、みんな心優しく受け入れてくださりました、ありがとうございます！」と撮影当日のエピソードを披露。

また「（撮影前に）筋トレとかしたんです。だけど思った以上に筋肉痛になりました」と楽しい裏話も。最後は「初めての挑戦でしたが、これからも色々繋げていきたいと思います」と笑顔を見せた。



大城なるみの『神スタイルのゆるふわ保育士アスリート』（撮影：栗山秀作）

2位は、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』などに出演する人気声優・礒部花凜の最新デジタル写真集『かりんとりっぷ〜prologue〜』（撮影：カノウリョウマ）。

今回は4日間にわたり台北へ。プールで楽しく、ホテルのお風呂やベッドでちょっぴり大人っぽく、普段は見られない彼女を存分に撮り下ろしている。"声優界のグラビアプリンセス"と呼ばれる通り、愛らしさ満点のビキニ姿は必見だ。



礒部花凜の『かりんとりっぷ〜prologue〜』（撮影：カノウリョウマ）

3位は、NMB48卒業から2年、グラビアデビューから4年が経ち、ますます活躍の場を広げる本郷柚巴の『NEW ME 〜prologue〜』（撮影：田口まき）。

今回のロケ地は韓国・釜山。女性スタッフに囲まれ、リラックスしたムードで撮り下ろし。ビーチやホテルの一室を舞台に、"令和最強"とも言われる愛されボディを大胆に披露。さらにその表情にはこれまで見たことのない大人の余裕も!? 日々、魅力的になっていく彼女から目が離せない。



本郷柚巴の『NEW ME 〜prologue〜』（撮影：田口まき）

4〜10位は以下の通り。

4位 高田里穂『邂逅』（撮影：田島一成）

5位 麻倉瑞季『最高峰』（撮影：前康輔）

6位 Erika 百瀬まりな エリマリ姉妹『追い越していいよ、私はここにいるから。〜prologue〜』（撮影：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK））

7位 未白ちあ（yosugala）『白色白光』（撮影：カノウリョウマ）

8位 辻井和花『ヒット！』（撮影：後野順也）

9位 赤間四季(#Mooove!)『太陽とダンス』（撮影：LUCKMAN）

10位 桜木心菜（私立恵比寿中学）『Speed up』（撮影：HIROKAZU）

4位は、ここ数年、映画やドラマに立て続けに出演し、勢いづく女優・高田里穂が2年9ヶ月ぶりにリリースした待望の新作『邂逅』。

今回は台湾の街へ出かけ、ロケを敢行。気品があって美しい姿をたっぷり撮り下ろし。見どころは表情とポージングの豊かなバリエーション。気品があって美しい高田里穂の現在地がここにある。



高田里穂の『邂逅』（撮影：田島一成）

5位の『最高峰』は、「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジン賞を受賞した麻倉瑞季の最新作。

この春から通信制の大学に入学し、学業のかたわらグラビアに合わせてカラダづくりに励んできた彼女。なんとピーク時からマイナス12kgの減量に成功！ 太陽の下で明るく、部屋でまったり。努力で手に入れた見事なスタイルを堂々と見せている。グラドル最高峰のプロポーションを堪能してほしい。

動画には麻倉本人が登場。5位を報告すると、「本当に本当に過去イチ気合いを入れて、そして過去イチ自分の納得のいくものができたんじゃないかなと思っているので、たくさんの方に手にとっていただけて、本当に嬉しいです。」とファンへ感謝。

「（今回は）撮っていただきたいと思っていたカメラマンさんのひとりの前（康輔）さんに撮影していただくことができ、過去最大露出ということで素敵に肌を見せられる衣装を着させていただいたりと、本当に本当に私がずっとやりたかったことがたくさん実現した写真集となっているので、是非この機会に手にとってみてください」と元気に呼びかけた。



麻倉瑞季の『最高峰』（撮影：前康輔）

8位の『ヒット！』はSNS総フォロワー数約55万人の現役JDプロキックボクサー・辻井和花選手による初のデジタル写真集。

トレーニングする格闘家としての姿から、笑顔があふれ出る19歳の美しく健康的なビキニ姿までを撮り下ろしした。パワフルでカッコよく、チャーミングに。今まさに世界へ羽ばたいていこうとする彼女の"今"が凝縮された一冊だ。

動画には辻井本人が登場。ボクシングのグローブをバックに、落ち着いたトーンで8位ランクインを報告すると、「全体的にフレッシュな雰囲気に仕上がっていますが、撮影したのが試合前だったこともあって、力強い表現もできたかなって思います」と撮影時の様子を披露。

お気に入りは「黒い水着を着たシーン」とのこと。「最後に撮影したこともあって表情もほぐれていたし、モデルとしての自分とキックボクサーとしての自分をかっこいい感じに撮影していただいて、すごく気に入りました」と見どころを紹介。「これからも自分らしく、強く美しく成長していけるよう頑張っていくので、応援よろしくお願いします」と力強く語った。



辻井和花の『ヒット！』（撮影：後野順也）

このランキングは『週プレ グラジャパ！』で配信中の全デジタル写真集を対象に、2025年7月1日〜31日の販売数を集計したもの。1〜10位までの作品の見どころや、ランクインしたタレントのコメントは週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで見ることができる。



【https://youtu.be/_uIRVUxFcdg?si=qauSnEI8uPitYcf7】