¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¤Î°ãË¡ÅÒÇî»ö·ï¤á¤°¤êÆ¹¸µ¤ÎÃË¤Ë1Ç¯1Æü¤Î¶Øîþ·º¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ê¤é¡ØËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×

¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¤Î°ãË¡ÅÒÇî»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÆ¹¸µ¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ë1Ç¯1Æü¤Î¹´¶Ø·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¡Ê50¡Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5Ç¯´Ö¡¢°ãË¡¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ò±¿±Ä¤·¤¿ºá¤äµõµ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¿½¹ð¤ò¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï29Æü¡¢1Ç¯1Æü¤Î¹´¶Ø·º¤Ê¤É¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Î700¿Í°Ê¾å¤¤¤¿¸ÜµÒ¤Î1¿Í¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¤Ç¡¢°ãË¡ÅÒÇî¤ò1Ëü9000²ó°Ê¾å¹Ô¤¤¡¢Ìó58²¯±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¡§
¤â¤·ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ê¤é¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Ì¾Á°¤Ë¾¯¤·½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÌîµåÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤Ë¤Ï¡¢ºÇÄ¹18Ç¯¤Î¹´¶Ø·º¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºá¤òÇ§¤á¤ë»ÊË¡¼è°ú¤Ë¹ç°Õ¤·¡¢¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÂçÉý¤Ë¸º·Ú¤µ¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£