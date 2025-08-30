元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理（31）が30日までに自身のインスタグラムを更新。ドラマ撮影の休憩時間でのショットを公開した。

テレビ東京ドラマ「推しが上司になりまして フルスロットル」で主演を務める鈴木は「#推し上司 ドラマ撮影の日々です。束の間の休憩時間にヘアメイクさんとアップルパイ」とつづり、アップルパイを食べる姿を公開。

続けて「前回もメイクしてくれたヘアメイクさんが今回も担当してくださっているんだけど、、、お子さんを産んだばかりだから、ママ元気だよ写真いっぱい撮って送ろうーーー！ってことで、ここぞとばかりに実はこっそりゲットしていたGR3で勝手に激写してたら、私のことも撮ってくれました〜うれしい！！！」とコメント。

さらに、「皆様、今回の推し上司さん予想ついてますでしょうか？とてつもなく忙しい日々の中撮影に来ている今回の推しが、自分の出ないシーンの時間を縫って色々差し入れてくれてそっと撮影現場へと消えてゆきました…優男…」とした上で、「ありがたく頂戴して、血糖値爆上がりで少し昼寝をするという幸せなお昼でした残りの撮影もまだまだがんばるぞー！！！」と撮影に向けて意気込んだ。