¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¡¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè12Àï¡Û¾®ÌîÀ¸Æà¡¡Á¯¤ä¤«2¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤Çº£Ç¯2V¡¡¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕÁèÃ¥ÆÁ»³¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè12Àï¡×¤Ï30Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÌîÀ¸Æà¡Ê36¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬2¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Î¥¸¥«·þ¤ê¤Ç¥¤¥ó¤ÎÅÄ¸ýÀá»Ò¤òÄÀ¤á¤Æ1Ãå¡£5·î30Æü¤Î°²²°G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹°ÊÍèº£Ç¯2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡ÊÄÌ»»25²óÌÜ¡¢ÆÁ»³¤Ç¤Ï2019Ç¯4·î12Æü¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï°ÊÍè3²óÌÜ¡Ë¡£2Ãå¤ÏÅÄ¸ý¡¢3Ãå¤ËÊÒ²¬·ÃÎ¤¤¬Æþ¤ê3Ï¢Ã±¡ã2¡ä¡ã1¡ä¡ã6¡ä¤Ï9520±ß¡Ê20ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¾®Ìî¤Ï³«¸ý°ìÈÖ¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÄ¸ý¤µ¤ó¤ÎÂ¤¬»Å¾å¤¬¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Ä¥±¥Þ¥¤¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤µ¤«Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¾®Ìî¤Î¼¡Áö½Ð¾ì¤Ï9·î14¡Á19Æü¤Î¼ã¾¾¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè14Àï¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕ¥Ê¥¤¥È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£