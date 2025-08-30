6月に子連れ再婚を発表した、タレントでブロガーの小林礼奈（あやな、33）が30日、ブログを更新。第2子妊娠を発表した。

「いつも応援ありがとうございます！ この度、新しい命を授かりました。現在妊娠5ヶ月で、出産予定は2月を予定しております」と書き出し、夫とのツーショットを公開。

「子連れ再婚である私たちの間には大きな課題も待ち受けていると思いますが… 娘をいつも大事にしてくれる彼となら、楽しみながら乗り越えていけると思ってます！！」と記述。

「去年の今頃は娘と二人暮らしでした。彼とも出会っていないので、赤ちゃんを授かるなんて…夢にも思わなかった。9年ぶりの出産。シングルマザーのとき、幼い娘から『兄弟が欲しい』と言われたこともありましたが…。そんな事起こるわけがないので。一度はお姉ちゃんになる事を諦めさせた事もありました」と記した。

そして「娘も小学校3年生になった今『お姉ちゃんになる』という事がまた幼い頃の気持ちとは変わってると思うけど（幼い頃散々諦めさせたこともあり） 私の身体を気にかけてくれたり、お友達に話してみたりと、少しずつ心の準備ができているみたいです！」とつづった。

最後にエコー写真を公開した「心臓が動いていたり、足をバタバタさせていたり。すでに人の形をしていてとっても可愛いです どうか私たち家族を温かく見守ってくれたら 幸いです。小林礼奈」と締めくくった。

小林は16年7月にお笑いコンビ、流れ星☆のたきうえ（年齢非公表）と結婚と妊娠7カ月を発表。同年9月に第1子女児を出産。20年10月に離婚を発表していた。そして今年の6月末、自身のブログで婚姻届を提出し、8歳年下の男性と結婚したと発表。

小林は23年2月、同4月の長岡市議会選挙出馬を予定していたが断念。4年後を目指すとした。小林はブログで出馬断念の理由は元夫などと記述。たきうえからブログの投稿をめぐって名誉毀損（きそん）で訴えられていたが、ブログのメッセージボードに謝罪文を半年間掲載することを条件に和解した。