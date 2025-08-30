ÎëÌÚÊ¡¤ÎËå¡¦Ì´¡¡±¿Å¾ÌÈµö¼èÆÀ¤òÊó¹ð¡Ö°Â¿´°ÂÁ´±¿Å¾¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡×¡¡½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¼ê¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·S¤âÏÃÂê
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡Ê21¡Ë¤ÎËå¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÌ´¡Ê18¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡ª¡ªÌÈµö¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢½é¿´¼Ô¥Þ¡¼¥¯¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö°Â¿´°ÂÁ´±¿Å¾¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¶µ½¬½ê¹Ô¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢ÌÈµö¼è¤ì¤¿¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¤¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò¡ª¡×¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÌ´¤Á¤ã¤ó¤¬¤â¤¦18ºÐ¤À¤È¡©»þ¤ÎÎ®¤ìÁá¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚÌ´¤Ï¡¢4¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹½÷¡£·»¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¡¢Äï¤Ï11ºÐ¤Ç»ÒÌò¤ÎÎëÌÚ³Ú¡Ê¤¿¤Î¡Ë¡¢Ëå¤Ï9ºÐ¤Ç»ÒÌò¤ÎÎëÌÚÍÀ¡Ê¤Û¤Þ¡Ë¡£23Ç¯¤«¤é¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPINK PRETZEL¡Ê¥Ô¥ó¥¯¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ömeyu¡Ê¥á¡¼¥æ¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£º£Ç¯½Õ¡¢ËÙ±Û¹âÅù³Ø¹»Â´¶È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£