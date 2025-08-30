¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¦¡¦¡¦¼«Å¾¼Ö¤Î½÷À¤¬·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´ ÂçÊ¬»Ô
29ÆüÌëÂçÊ¬»Ô¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
29Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢ÂçÊ¬»ÔÌÀÌîËÌ¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤àË§²¬µþ»Ò¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÇË§²¬¤µ¤ó¤ÏÁ´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¿®¹æµ¡¤È²£ÃÇÊâÆ»¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Ë§²¬¤µ¤ó¤Ï¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»Ô³¹ÃÏÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï·Ú¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿76ºÐ¤ÎÃËÀ¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÊ¬Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Ï30Æü¤«¤éÍè·î3Æü¤Þ¤Ç¸òÄÌÈó¾ï»öÂÖÀë¸À¤òÈ¯Îá¤·¸òÄÌ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£