5人組ロックバンドのNovelbrightが30日、東京・味の素スタジアムでエイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」に出演した。

13年に結成。路上ライブツアーがSNSで話題となり、20年にデビューした。a−nationは初出演ながらトップバッターを務め、デビュー曲「Sunny drop」で幕を開けた。ボーカル竹中雄大（29）は「一番アホみたいに暑い時間に集まってくれてありがとう」と笑いつつ、「僕たちも楽しみにしてきたので、しっかりパフォーマンスしていきたいと思います」と叫んだ。

竹中は、24日にBS日テレで放送された、韓国で人気の音楽オーディション番組の日本版「現役歌王JAPAN」で優勝。この日も伸びやかで力強い歌声を気温38度のスタジアムに響かせ、観客を熱狂させた。

ストリーミング総再生回数4億回突破の人気曲「愛とか恋とか」や「Walking with you」など全6曲を披露。「早い時間から見に来てくれてありがとう。明日からの日々がちょっとでも幸せになるように、思いっきりロックしていきたいと思います」と、圧倒的なサウンドで観客を沸かせた。【野見山拓樹】