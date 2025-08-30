¥É·³¼çË¤¤¬±øÌ¾ÊÖ¾å¡ª ¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¢¡ÈÈùÌ¯¤¹¤®¤ë¡ÉÄ¶¹¥Êá¢ª¥Ó¥Ç¥ª¸¡¾Ú¤ÇËÜ¿Í¡õ¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â»×¤ï¤º¾Ð´é
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 0¡¼3 ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¡Ê8·î29Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶¹¥Êá¤Î·èÄêÅª½Ö´Ö¢ª¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡õ»Ø´ø´±¤â¾Ð´é¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤¬¥¦¥ê¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¼éÈ÷¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤éÃÏ¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¡£»î¹ç¤ÏÀèÈ¯¤Î¥²¡¼¥ì¥óÅê¼ê¤òÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¡¢´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥È¤ò¼é¤ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Ë¼éÈ÷¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï4²óÉ½¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¹¶·â¤Ç¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¥ã¥í¥ë³°Ìî¼ê¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Î¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¡¢147¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¼é¤ë¥é¥¤¥È¤ÎÁ°Êý¤Ë¡£
¡¡·üÌ¿¤ËÁ°Êý¤Ø¤ÈÃ¥¼è¤·¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥°¥é¥Ö¤ÎÀèÃ¼¤Ç¤ÎÊáµå¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢¹²¤Æ¤Æ¥¥ã¥í¥ë¤¬Áö¤ëÆóÎÝ¤Ø¤ÈÁ÷µå¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤ò¸«¤ë¤È¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥°¥é¥Ö¤ÎÃæ¤Ë¡£µå¾ì¤Ç¤â¤½¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥À¥°¥¢¥¦¥È¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¤ÈÈù¾Ð¤ß¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢»Ø¤òº¹¤·¾Î»¿¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Â¦¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬À®¸ù¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¥¹¥Í¥ë¤ÏÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¤Ï·òºß¤Ê¤¬¤é¡¢¼éÈ÷¤Ç¤ÏÀèÆü¤â99.4¡óÊáµå¤Ç¤¤¿¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¥¤¡¼¥¸¡¼¤Ê¥Õ¥é¥¤¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï±øÌ¾¤òÊÖ¾å¤¹¤ë¹¥¥×¥ì¡¼¤ÇÌ¥¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¹¥¼é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¥Ê¥¤¥¹¡ª¡×¡Ö¥Æ¥ª¥Ø¥ë¥Ê¥¤¥¹¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡×¡Ö¥í¥Ð¡¼¥Ä¤â¤Ë¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤ë¤ä¤ów w w¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë