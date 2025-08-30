¡Ö¤ä¤Ï¤ê¾¯¤·ËÜµ¤½Ð¤»¤Ð¤³¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡×¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³à27Ç¯¤Ö¤êÉü³è¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«Ì¥ÎÏÁý¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×
1ËÜ¸ª¤Ò¤â¤Î¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥¥ã¥ß»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡àÅÁÀâ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥óá¤¬27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤òÊó¹ð¡£ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö27Ç¯¤Ö¤êºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)¤¬10·î3Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³(56)¡£
¡¡¡Ö27Ç¯¤Ö¤ê⁈Â¿Ê¬»ä¤¬1ÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤È½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î²Æ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤«¤é¾ðÇ®Åª¤Ê»ëÀþ¤òÅê¤²¤«¤«¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö20Âå¤ò°ì½ï¤Ë¶î¤±¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤Ë¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¨¤ëÍÍ¤Ê¡¢»þ¡¹¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÍÍ¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£¤âµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¶»¸µ¤â¤Í¡×¡Ö¾×·âÅª¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¾¯¤·ËÜµ¤½Ð¤»¤Ð¤³¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡×¡Ö´°àú¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇåºÎï²á¤®¤ë¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤è¤ê¥ª¥ó¥Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¯Ä¶Ì¥ÎÏÅª¤ÇËÜÅö¤Ë¤ªÈþ¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï10Âå¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢CM¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢»¨»ï¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯³èÌö¡£2001Ç¯12·î¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²£ÈøÍ×¤È·ëº§¤·¡¢»ö¼Â¾å·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤â12Ç¯6·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¡£ºòÇ¯12·îÈ¯Çä¤Î¡ÖFRIDAY¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ç26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£