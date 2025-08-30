米映画「エイリアン」や「グラディエーター」シリーズなどで知られるリドリー・スコット監督（87）が、2003年に公開された「ターミネーター3」の監督依頼を断っていたことを明かした

。英ガーディアン紙の取材に応じたもので、提示されたギャラは2000万ドルだったというが、「断ったことを誇りに思う」「俺は買収はされない」と述べている。

アーノルド・シュワルツェネッガー主演でジェームズ・キャメロンがメガホンを取った「ターミネーター」は、1984年に公開されて大ヒット。1991年には続編が製作され、シリーズ第3弾はジョナサン・モストゥ氏が監督を務め、全世界で4億3300万ドルを超える興行を記録した。

「ターミネーター」は純粋なコミックの世界であることが理由だと述べ、自身がメガホンを取ればリアルに描こうとしてしまうとコメント。それはスパイ映画「007」シリーズにも通じることで、「ジェームズ・ボンド作品のオファーを1度も受けたことがない理由でもある」と付け加えた。

スコット監督は、2000万ドルという高額な報酬について、T−850役のシュワルツェネッガーが再演で手にした報酬と同額を要求してみたところ快諾されて驚いたと述べている。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）