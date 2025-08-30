¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë?¡×¿¥ÅÄÍµÆó¤ÈW¼ç±é¥É¥é¥Þ¤«¤é32Ç¯¡Ä´ÔÎñÄ¾Á°!à59ºÐáÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤ËµÓ¸÷¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÀÐ¹õ¸¤¬¤¤¤ë(¾Ð)¡×
¡Ö°áÁõ¤ÏÀÐÀîÀèÀ¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î?¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡×¤«¤é32Ç¯¡Ä¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿59ºÐÇÐÍ¥¤Î¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤ËSNS¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿¤ÃÇò¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐ¹õ¸¡£8·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×(MBS)¤ËÇÐÍ¥Ž¥¿¥ÅÄÍµÆó(57)¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÐ¹õ¤Î»Ñ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö²û¤«¤·¤¤¤ªÏÃ¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç³Ú¤·µ¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀÐ¹õ¸¤µ¤ó¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë?¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¤Ê¤¡¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ♡²û¤«¤·¤¤¡¼¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÀÐ¹õ¸¤¬¤¤¤ë(¾Ð)¡×¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÇò¤¤°áÁõ¤ÏÀÐÀîÀèÀ¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£30Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤â¡Ø¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡Ù¤ò±Û¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐ¹õ¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¿¥ÅÄ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç³°²Ê°åŽ¥ÀÐÀî¸¼Ìò¤ò¹¥±é¡£°Ê¹ß¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£