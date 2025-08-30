MAXが30日、東京・味の素スタジアムでエイベックス主催の音楽フェス「a−nation2025」に出演した。

今年デビュー30周年を迎え、a−nationには2度目の出演。MINA（47）は「味の素スタジアム、MAX届いてますか？いつも来てくれている人も初めての人も一緒に盛り上げってください」。LINA（48）は「今年一番の暑い夏を感じて盛り上がって行きましょう」と呼びかけた。

昨年11月リリースの「BOOM BOOM BOMB−BA−YEA」に始まり、NANA（49）が「今日だけのスペシャルメドレーを用意しましたので、みんな一緒に歌って踊りましょう」と呼びかけると、「GET MY LOVE！」「ALDEBARAN」「TORA TORA TORA」「Ride on time」のメドレーを披露。さらに「Lovin’ me」を歌唱し、代名詞のユーロビートとキレのあるダンスで会場を盛り上げた。観客のほとんどが初めてMAXを見たといい、NANAは「デビュー30周年になりますけど、続けてきてよかった」と笑顔を見せた。【野見山拓樹】