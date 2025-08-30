お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）と富澤たけし（51）が30日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。事務所の後輩、お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ（36）がテレビ朝日「アメトーーク！」の収録中に右足アキレス腱を断裂した件についてコメントした。

オープニングトークで伊達は「我がグレープカンパニーの後輩でもあります、カミナリのまなぶくんがテレビ番組の収録中に右足のアキレス腱を切るという。凄い音したらしいよ、ブチって」とこの件に言及。富澤が「そんな激しい動きしたの？」と聞くと、伊達は「いやあ、ちょっと詳しくはわからないですけどね」と応じた。

この件について、リスナーから「伊達さんが代わりにロケに行くそうですね。どの番組に代打するのか教えてほしいです」というメッセージが届くと、伊達は「いやいや、どれに出るとか、そこまで全く決まってないけど」としたうえで「まなぶに“大丈夫なのか？”って連絡して、“なんかあったら代わりに行くよ”っていうぐらいですよ。あいつらもいろいろロケ番組とか多いから、なかなかアキレス腱切ると動けないでしょ」と話した。

富澤も「動けないとなるとちょっとね、ロケは難しいでしょうからね」と話すと、伊達は「だから“何かあったらカバーするから言ってな”って言ったんですけどね」とやり取りを明かした。

富澤は「これは行かないんですか？アメトーークは？」と怪我をした当該番組について質問。「いや、それはもうだって収録終わってんじゃん、たぶん。行かないですよ、そんな。そんな踊りとかはちょっとできないから、私」と伊達。「私、両方切ってしまう可能性ある。アキレス腱。腱という腱全部切れる、切れる可能性あるからねブチ、ブチ、ブチ、ブチ、ブチ。それはできないですけどね」と自虐した。

そのうえで、伊達は「全治2カ月ぐらいでしたから、まあまあ安静にしてもらって、頑張ってほしいね、またね」と後輩を気遣った。

まなぶは24日にテレビ朝日本社スタジオ内で行われた「アメトーーク！」のロケでが負傷、右足アキレス腱を断裂した。曲に合わせてダンスをしていたところ、右足アキレス腱に大きな音がして転倒。病院で診察を受けた結果、右足アキレス腱の断裂で全治8週間程度と診察された。