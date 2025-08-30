É¹Àî¤¤è¤·¡¡¡Öµ®¶µ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×Ì©Ãå¥Ï¥°S¸ø³«¡¡¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥¤¥Ö½Ð±éÊó¹ð¡¡
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê47¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£29Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ÖAnimelo¡¡Summer¡¡Live¡¡2025¡¡"ThanXX!"¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡É¹Àî¤ÏÁ°Æü¤«¤éÊ£¿ô¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥é¥¤¥Ö¤Î´¶ÁÛ¤ä¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡¡¥¢¥Ë¥µ¥Þ¤ÎÂ³¤¡¢¡¢¡¢¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡Öµ®¶µ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤êÀ¾Àîµ®¶µ¤¬É¹Àî¤Ë¥Ï¥°¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¹¤¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢µ¤¤µ¤¯¤ÇÍ¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡¡´¶¼Õ¡ª¡×¤È·ë¤ó¤À¡£