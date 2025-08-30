¡Úµð¿Í¡Û²µºäÃÒ¤¬¥À¥á²¡¤·¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡Ä£²·³¥í¥Ã¥ÆÀï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ¡½µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²µºäÃÒ³°Ìî¼ê¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ¡½£°¤Î£¶²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç»°ÄÍ¤ÎÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éµÆÃÏ¤¬³°³Ñ¤ËÅê¤¸¤¿Ä¾µå¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¡£½ÓÂ¤Î°ìÎÝÁö¼Ô¡¦±§ÅÔµÜ¤¬À¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡²µºä¤Ï£··îÃæ½Ü¤Ëµð¿ÍÆþ¤ê¡£Æ±£²£¹Æü¤Î£±·³¾º³Ê¸å¤ÏÁ´¤ÆÂåÂÇ¤Ç£µÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡££¹Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç²ÃÆþ¸å½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢º£·î£±£¶Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££²·³¤Ç¤Ï£³³ä£³Ê¬£³ÎÒ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£