¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¸ÞÎØÌÜ»Ø¤¹¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£²£°£°£¶Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¡Ê£³£°¡¢£³£±Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦£Ë£Ï£Ó£Å¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ç£±£¹ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤Î¿À¿ñ¤ò¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÎÈè¤ì¤âÌþ¤ä¤»¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¥¹¥±¡¼¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤¤²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸«¤É¤³¤í¤òÍÑ°Õ¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¹ÓÀî¤µ¤ó¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥Ê¡¦¥³¥¹¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥ó¥Ó¥¨¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¡¡£´¿Í¤Ï¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡££²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ò¥Ã¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö£Ó£å£é¡¡£Ã£ï£î¡¡£Í£å¡×¤ò±é¤¸¤ë¡£¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö£²·î¤Ç¡Ê¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤«¤é¡Ë£²£°Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤±¤É¡¢¥ê¥ó¥¯¤Ç°ì½ï¤Ë°ì¤Ä¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¡£°ì¤Ä¤Î±éÌÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¸ÞÎØ¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤À¡£¡Ö£²£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯½ä¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿¡×¤È¿ÀÌ¯¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦±þ±ç¤¹¤ë¤À¤±¤À¤·¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¤¢¤ÎÇ®¶¸¤Ï¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£