◆米大リーグ ドジャース０―３ダイヤモンドバックス（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２９日（日本時間３０日）、８月最終カードとなる本拠地・Ｄバックス３連戦の初戦を３安打完封負けで落とし、連勝が４でストップした。「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は３打数１安打１四球とチーム唯一の２出塁を記録したが、本塁生還が遠かった。

今季７度目の完封負けにロバーツ監督は「彼（ゲーレン）は長い間ずっといい投手だし、今夜も良かった。彼はシンカーを多く使ってスピードを変化させ、我々は今夜何も攻略できなかった」と６回２安打無失点の相手右腕に脱帽。「こういう覇気のないパフォーマンスを見るのは１週間ぶりくらいだったと思う。しばらく見ていなかった」と打線に苦言を呈した。

大谷は４試合ぶりの４６号が出れば、５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００号だったが、またしてもお預け。初回先頭の第１打席は四球。０―０の３回２死で迎えた第２打席で一塁内野安打とし、３試合連続安打となったが、記録は内野安打となったが、後続が倒れた。２１日（同２２日）の欠場後、７試合で４安打（１本塁打）とやや当たりが止まっている。

ナ・リーグ西地区２位のパドレスも敵地・ツインズ戦で敗れたため、ドジャースの地区優勝へのマジックは「２５」となった。