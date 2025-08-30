◆マリーゴールド「ドリーム・スターＧＰ」（３０日、後楽園ホール）

女子プロレス「マリーゴールド」は３０日、後楽園ホールで最強で最高の女子レスラーを決める真夏のリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」を開催した。

メインイベントのドリームリーグ公式戦で４勝１敗の勝ち点８で首位を走るワールド王者の林下詩美と２勝１敗で勝ち点４の岩谷麻優が対戦した。

スターダム時代の２０２３年８月１３日、エディオンアリーナ大阪でのＩＷＧＰ女子選手権以来の一騎打ち。その時は王者だった岩谷が林下を破り防衛に成功した。

その時以来、もちろんマリーゴールドでは初のシングル対決は、激しい打撃戦から両者が技を真っ向からぶつけ合う激闘となった。林下が岩谷の必殺技「二段式・ドラゴン・スープレックス・ホールド」を掟破りで繰り出すなど白熱の攻防は、試合時間の１５分が瞬く間に過ぎ去り時間切れ引き分けとなり共に勝ち点１を上乗せした。

試合後、両者は大の字のままマイクを持ち岩谷が優勝戦での決着戦を望めばリーグ戦首位を守った林下も受けて立つことを約束した。バックステージで林下が「マリーゴールドのエースとして負けられなかったんですけど１５分じゃ岩谷麻優を仕留めることは…」とコメントしていると岩谷が登場し「ドローじゃん」と声をかけた。

さらに岩谷は「あなたとは節目節目で戦うことが多いけど、やっぱ強いね」とエールを送ったが、自らの必殺技「二段式ドラゴン」を使われたことに「やってくれたね」と憤り「そっちがその気でいるならさ。こっちだってさ、ハイジャックボム、次、決めてやるから」と再戦となれば林下の必殺技をぶつけることを予告した。これに林下は「投げられるもんなら投げてみてください」と余裕の姿勢で受け止め岩谷が「次こそ投げてやるわ」と宣言して立ち去ると「次は絶対に岩谷麻優仕留めてやるからな」と林下は返り討ちを予告した。

残りの公式戦は林下が９・１４後楽園の天麗皇希戦のみ。岩谷は残り３戦が残っており終盤戦に突入し目が離せない展開となった。

◆８・３０後楽園大会全成績

▼第０試合・６人タッグマッチ

南小桃、勇気みなみ、○橘渚（６分４４秒 ラ・マヒストラル）石川奈青、ハミングバード、山粼裕花●

▼ＤＲＥＡＭ ＬＥＡＧＵＥ公式リーグ戦 １５分１本勝負

○瀬戸レア（１勝４敗＝勝ち点２）（８分２４秒 オースイ・スープレックス・ホールド）ＣＨＩＡＫＩ（１勝４敗＝勝ち点２）●

▼ＳＴＡＲ ＬＥＡＧＵＥ公式リーグ戦 １５分１本勝負

○田中きずな（１勝３敗＝勝ち点２）（８分２秒 ＨＥＴＡクラッチ）松井珠紗（３勝２敗＝勝ち点６）●

▼同

△後藤智香（１勝２敗１分＝勝ち点３）（６分５９秒 両者リングアウト）野崎渚（３勝１敗１分＝勝ち点７）△

▼ＤＲＥＡＭ ＬＥＡＧＵＥ公式リーグ戦

○ビクトリア弓月（４勝１敗＝勝ち点８）（８分３４秒 ビクトリア・シューティング→片エビ固め）Ｍａｒｉａ（２勝３敗＝勝ち点４）●

▼同

○天麗皇希（３勝２敗＝勝ち点６）（１３分３０秒 アメジスト・バタフライ→片エビ固め）山岡聖怜（２勝３敗＝勝ち点４）●

▼ＳＴＡＲ ＬＥＡＧＵＥ公式リーグ戦

○青野未来（１勝１敗１分＝勝ち点３）（８分５６秒 スタイルズ・クラッシュ→エビ固め）ちゃんよた（２勝３敗＝勝ち点４）●

▼同

○桜井麻衣（３勝２敗＝勝ち点６）（１３分６秒 レッグクラッチＳＴＦ）ＭＩＲＡＩ（１勝２敗１分＝勝ち点３）●

▼ＤＲＥＡＭ ＬＥＡＧＵＥ公式リーグ戦

△林下詩美（４勝１敗１分＝勝ち点９）（１５分時間切れ引き分け）岩谷麻優（２勝１敗１分＝勝ち点５）△