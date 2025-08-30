原菜乃華、誕生日サプライズに笑顔 22歳の抱負は「健康に気をつける」
俳優の原菜乃華、マイカ・ピュが30日、都内で行われた劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』公開記念プレミアム舞台あいさつに登壇した。
【写真】華やかなドレス姿で登場した女性キャストたち
原は、26日に22歳の誕生日を迎えたばかり。そんな原へ、マイカの合図でケーキが登場。マイカたちから「ハッピーバースデー」と祝福されると原は「ありがとうございます！」と笑顔を見せた。抱負を問われると「健康に気をつけて、大好きなアニメをたくさん見たいです。この映画がたくさんの人に届くといいなと思います」と話していた。
イベントには、戸田恵子、松岡茉優、八嶋智人、小野友樹、間宮祥太朗、森川智之、篠原俊哉監督も参加した。
本作は、ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』を原作にした劇場アニメーション。監督を篠原俊哉氏、脚本を柿原優子氏、アニメーション制作をP.A.WORKSが手がける。主人公は、就職活動に悩む不器用な大学生・りせ（CV：原菜乃華）。現実に息苦しさを感じる彼女が迷い込むのは、奇妙で愛おしい魅力あふれる「ワンダーランド」。天真爛漫で好奇心旺盛なアリス（CV：マイカ ピュ）との出会いをきっかけに、不思議の国の住人たちとの物語が繰り広げられる。
