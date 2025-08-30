震度３。

何かが起きていることは確かだが、かといって行動が制限されるレベルでもない。劇中で直接的に地震がテーマになるわけではないが、閉塞（へいそく）的な時代において何とも不穏なにおいのするタイトルである。人と人との会話におけるちょっとした違和感をすくい上げることに定評のある赤堀雅秋作・演出の新作。

主人公の別府（荒川良々＝写真中央）はゴミ収集の作業員。同僚の小池（丸山隆平＝同左）、嶋（水澤紳吾＝同右）と共に収集車で都内の住宅街を巡り、ゴミを集めるのが仕事だ。ある日、３人は集積所で血相を変えてゴミをあさる順子（あめくみちこ）と出会う。娘の香澄（上白石萌歌）が１００万円入りの封筒を挟んだ雑誌を誤ってゴミとして捨ててしまったという。

大事件が起きそうでいて、そこまで大きくは展開しない。まさに「震度３」レベルのエピソードが浮かんでは消える。印象に残ったのは、狭い人間関係で生きる作業員たちの悲哀と誇りだ。何となく、だが絶対的に存在するヒエラルキー、違法なゴミを出す不届き者に対しての結束感。時折、不気味なヘリコプター音が鳴り響くが、気に留めることもなくゴミを集め続ける。そこには人々の消費生活の後始末役としての自負がのぞく。

常識にやや欠けるものの謎のカリスマ性があり、夢の中ではトランプ大統領と語る別府。そんな一筋縄ではいかない多面性のある人物を荒川は魅力的に造形した。丸山も彼女からせびった歯医者代で自分のネックレスを買ってしまうダメ男をチャーミングに演じていた。また、家族を大切にしながら人間関係の調整に心を砕く嶋を演じた水澤、別府をなぜか信奉する作業員・八田を演じた松浦祐也と、２人の汗まみれの熱演には心打たれるものがあった。

朝もやを思わせるスモークが立ちこめる中、別府が運転する収集車が登場し、小池と嶋が走って追いかけるオープニングに迫力があり、ワクワクさせられる。後半にもそうした見せ場があれば良かったと思うが、大したことは起きないまま終末に向かうことこそが、まさしく「震度３」ということなのかもしれない。

ままならぬ人生をどう乗り越えるか。ラスト、別府が香澄にかけるシンプルな言葉に、そのヒントが詰まっているように思えた。

（小間井藍子）

――９月７日まで、東京・下北沢の本多劇場。