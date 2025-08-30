柴犬好き必見！柴兄妹コンビのかわいさに悶絶…癒やしと笑いがあふれる柴犬のベストショット3連発【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
会社員と漫画家の2足のわらじを履きながら、且つ、3人の子どもたちの母親として、そして柴犬の兄蔵くんと妹子ちゃんの母としても多忙な毎日を過ごしているユウコトリトリさんのコミックエッセイ「カエル母さん」(ぴあ)から、(@yuko_toritori)柴犬たちへの愛の深さが伝わるエピソードを紹介する。
■どれも、かわいいのが前提！
ユウコトリトリさんの「柴犬あるある漫画」は熱い支持を集めており、コメント欄は毎回大盛況だ。そんな本作「柴犬あるある漫画」になくてはならないのが、柴兄妹の兄蔵くんと妹子ちゃんである。
実の兄妹のふたりだが、性格は全く異なるようだ。黒柴の兄蔵くんは、「モフモフでツヤツヤの毛並みが自慢です。ずんぐりむっくりの体で、性格も温和。そして、なんといっても我慢強い!!子どもたちからの強引なかわいがりにもじっと耐えてくれる、かわいくてやさしい子」だという。
一方、妹子ちゃんは「誰でもウェルカムで人懐っこくて、愛想がいいのが魅力です。コミュ力高めの女子です。感情がすぐに顔に出て、表情豊かなところもたまらなくかわいいです」と、それぞれのかわいらしい魅力について教えてくれた。
柴犬と暮らしはじめてよかったことベスト3について聞いてみると、ユウコトリトリさんは「本当にたくさんあるのですが…」と前置きし、第3位は「犬がいるだけで笑顔になる」、第2位は「何をしていてもかわいい」、そして第1位は「とにかく癒やされる」ことだという。さらに、「どれも『かわいい』が前提なのですが、とにかく『かわいい』を発する頻度が増えました！(1日中言っている気がします…)」と愛犬達への思いを熱く語った。
愛らしくて癒やされる兄蔵くんと妹子ちゃん。さらにユウコトリトリさんが写真に添えるコメントは思わず笑ってしまうものばかり！そんな「柴犬あるある漫画」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。