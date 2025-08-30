¡¡½©µ¨Âç²ñ½éÀï¤ò·Þ¤¨¡¢À°Îó¤¹¤ë¹­ÎÍ¥Ê¥¤¥ó¡Ê»£±Æ¡¦»Ô¿¬Ã£³È¡Ë

「秋季高校野球広島大会・地区予選2回戦、広陵―栃木」(30日、広陵グラウンド)

¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤òÅÓÃæ¤Ç½Ð¾ì¼­Âà¤·¤¿¹­ÎÍ¤¬¡¢½©µ¨¹­ÅçÂç²ñ¤Î½éÀï¤ËÅÐ¾ì¡£ÌýÌÚ¤È¤Î£²²óÀï¤¬£±£´»þ£²£±Ê¬¤Ë»î¹ç³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¹­ÎÍ¤ÏÉô°÷´Ö¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¡¢³Ø¹»Â¦¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ËÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ°æÅ¯Ç·ÌîµåÉô´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤Î¸òÂå¤òÈ¯É½¡£¥³¡¼¥Á¤Î¾¾ËÜ·ò¸ã»á¡Ê£³£´¡Ë¤¬¿·´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡°ìÎÝÂ¦¡¢»°ÎÝÂ¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÎ¾¹»¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤é¤¬À¼±ç¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É£´¼Ò¤ò´Þ¤à¡¢Ìó£²£°¼Ò¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£