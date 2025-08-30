元鉄工所勤務のグラビアアイドル、ちとせよしの（25）が30日までにX（旧ツイッター）を更新。筋力トレーニングによる自身のヒップの“ビフォーアフター”写真を公開した。

「←before after→」とつづり、2枚の写真を公開。筋トレ前のヒップには凹凸がなく、筋トレ後のヒップは引き締まってて凹凸がはっきりしていた。そして「筋トレってすごい！」とつづり、桃のスタンプを添えた。

ちとせの投稿に対し「どっちも大好物やねんけど」「尻フェチにとっちゃどっちも好きやけど努力の成果がこうやって見えるのも感慨深い」「努力の成果が目に見えてわかるって良いね！ でも左も嫌いじゃないから困る」「プリプリだ！」などと書き込まれていた。

ちとせは佐賀出身で県内の鉄工所に勤務。19年1月から拠点を東京に移した。グラビアや大食いタレントなどとして活躍し、女性アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバー。今年5月には「10kg痩せました！」と告白し、ビフォーアフター写真をアップ。減量後は胸元のボリューム、ムチムチ感を維持しつつ、ウエストまわりはきっちりと絞られていた。