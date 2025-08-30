»°½Å¤äºë¶Ì¤Ç40ÅÙÄ¶¡¡31Æü¤âÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
¡¡30Æü¤ÏÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤¬¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ç40.5ÅÙ¡¢ºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Ç40.3ÅÙ¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ç40.2ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤²¹¤¬35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÃÏÅÀ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¹ñÆâ¤Ç40ÅÙ°Ê¾å¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯8ÆüÌÜ¡£31Æü°Ê¹ß¤âÌÔ½ë¤ÏÂ³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾®¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»ÈÍÑ¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Æü¤ÏÅì³¤¤ä´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç40.2ÅÙ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤Ç39.1ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸á¸å2»þ¸½ºß¤ÇÁ´¹ñ914¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á214¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£