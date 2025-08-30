松岡茉優、野球トークで盛り上がる男性陣「なんでそんなにバチバチするの？」 トラ党・間宮祥太朗＆ハマ党・森川智之＆鯉党・八嶋智人へ
俳優の松岡茉優、八嶋智人、間宮祥太朗、声優の森川智之が30日、都内で行われた劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』公開記念プレミアム舞台あいさつに登壇した。
【写真】華やかなドレス姿で登場した女性キャストたち
どんなワンダーランドに迷い込みたいかをトークすることに。プロ野球・阪神タイガースの大ファンである間宮は「38年ぶりの日本一になった阪神タイガースの、あのペナントを一生ループしたいです」と話した。すると森川が「僕は（横浜DeNA）ベイスターズファンなんです」と話し、昨年のクライマックスシリーズで阪神は“下剋上”されていただけに間宮は「去年は短期決戦でガッツリやられてしまい」と苦笑い。
今年はリーグ首位を阪神が独走しているが、森川は「また下剋上があるかも」とニヤリ。今後の健闘を誓いあった。さらに八嶋が「関係ないけど広島ファンです」と野球トークに参戦しようとすると、松岡は「野球がわからない人からすると、なんでそんなにバチバチするのかわからない。仲良く野球を…」と話し、男性陣は苦笑いを浮かべていた。
イベントには、原菜乃華、マイカ ピュ、戸田恵子、小野友樹、篠原俊哉監督も参加した。
本作は、ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』を原作にした劇場アニメーション。監督を篠原俊哉氏、脚本を柿原優子氏、アニメーション制作をP.A.WORKSが手がける。主人公は、就職活動に悩む不器用な大学生・りせ（CV：原菜乃華）。現実に息苦しさを感じる彼女が迷い込むのは、奇妙で愛おしい魅力あふれる「ワンダーランド」。天真爛漫で好奇心旺盛なアリス（CV：マイカ ピュ）との出会いをきっかけに、不思議の国の住人たちとの物語が繰り広げられる。
