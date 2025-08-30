日向坂46小坂菜緒、初のラブストーリーに挑戦「正直とても驚きました」 ドラマ『ストロボ・エッジ』出演決定
アイドルグループ・日向坂46の小坂菜緒が、俳優の福本莉子、なにわ男子の高橋恭平がW主演する連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ Season１』（10月31日 後11：00、WOWOWプライムで第1話 無料放送、WOWOWオンデマンドでSeason1全6話を一挙配信）に出演することが決定した。
【動画】小坂菜緒演じる”さゆり”も登場！『ストロボ・エッジ Season１』特報
原作は『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』などのヒット作を世に送り出し咲坂伊緒氏の同名作品。真っ直ぐで切ない初恋の気持ちを丁寧に描いた純愛ストーリーとして多くの人々の憧れと共感を集め、全10巻で驚異の累計発行部数800万部（※電子版を含む）を突破し、今なお絶大な人気を誇る咲坂氏の“青春三部作”のひとつである。
素直でおっとりした高校生・木下仁菜子（福本）は、まだ恋という感情を知らずに日々を過ごしていた。そんなある日、帰りの電車で同級生の一ノ瀬蓮（高橋）と出会い、しだいに蓮の秘めた優しさに惹（ひ）かれていく。胸に何か刺さったみたいに苦しくなる仁菜子だったが、日に日に蓮への想いが積もりはじめ…。やがて、その想いが“恋”であることを自覚した仁菜子は、意を決して蓮に想いを伝えるが――。
小坂は、仁菜子の親友であり、大樹に恋心を抱く上原さゆり役を演じる。日向坂46の中心メンバーとして活躍しながら、映画『ヒノマルソウル 〜舞台裏の英雄たち〜』（2021年）や、NHK大河ドラマ「光る君へ」（2024 年）で斎院の中将役を好演するなど、俳優としても活躍が期待されている。本作では自身の恋愛にも、仲良しな仁菜子・環との友情にも真摯に向き合う“上原さゆり”を快演し、新たな魅力と感性を表現していく。
ほか、山下幸輝、中沢元紀、中川翼、井上想良、井上音生、小栗有以、田鍋梨々花の出演も発表された。
■小坂菜緒 コメント
――出演が決定した際のお気持ち
お話をいただいた時は、正直とても驚きましたが、同時にうれしさも込み上げてきました。今回『ストロボ・エッジ』で、上原さゆりとして参加させていただけることに、とても幸せを感じていますし、私自身ラブストーリーの作品に出演させていただくのは初めてになるので、挑戦の一歩としても、すてきなキャストの皆様と、原作の世界観を2部作を通してお届けできること、改めて、とてもうれしく思っています。
――視聴者の皆さま／原作ファンの皆さまへのメッセージ
皆様にとっても青春の1作とも呼べる『ストロボ・エッジ』の世界を、存分に楽しんでいただける作品になっています。恋愛や友情、その想いを大切に描きあげ、映像から細かな感情が伝わってくるような、本格青春ラブストーリーをお届けしたいと思います。原作のあのシーンだ！このセリフだ！となるような場面がたくさんありますので、あの青春をもう一度、ドラマを通して、さまざまな世代の方に楽しんでいただけたらと思います。ぜひ、放送・配信を楽しみに待っていてください。
