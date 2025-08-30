女優の原菜乃華（22）が30日、吹き替え声優を務めるアニメ映画「不思議の国でアリスと −Dive in Wonderland−」の公開記念舞台あいさつに登壇した。

名作「不思議の国のアリス」を日本で初めて劇場アニメ化。大学生が不思議の国に迷い込み、旅をする物語となっている。

ワンダーランドに暮らす動物・ヤマネ役で出演した声優の小野友樹（41）とは、2016〜17年に「おはガール」として出演していたテレビ東京の朝の子供向けバラエティー番組「おはスタ」で共演。原は「お会いしたときは涙が出るほどうれしかったです」と再会に感慨深げ。小野も「大人になってもまた同じステージに立てるとは思っていなかった。うれしい経験をさせてもらっています」と喜んだ。

イベント後半では、26日に22歳の誕生日を迎えた原を祝い、サプライズでケーキが登場。原は「台本になかったのでびっくりしちゃって、汗…」と手を胸に当てあたふた。それでも「こんなに素晴らしいキャストの皆さんと見に来てくださった皆さんに祝ってもらえるなんて、最高の22歳になっちゃいそうです！」とニッコリ。抱負を求められると「健康に気をつけて、大好きなアニメをたくさん見たいですし、この映画がたくさんの方に届いたら」と力を込めた。