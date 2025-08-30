&TEAM・K「ラヴィット！」“鬼太郎のK”トレンド入り回顧「フィッティングの時に」川島明からのフォローも明かす
【モデルプレス＝2025/08/30】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が、29日放送の「&TEAMのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／深夜0時〜）に出演。K（ケイ）が月曜シーズンレギュラーとして出演するTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）について語った。
【写真】&TEAM・K、トレンド入りした鬼太郎衣装姿
この日、YUMA（ユウマ）から、現在月曜日にレギュラー出演している「ラヴィット！」について「どんな感じですか?」と尋ねられたKは、「もう見ての通りです。ずっとふざけてます」と即答。金曜日は野性爆弾のくっきー！や、ジャングルポケットの太田博久など「結構野郎な感じの雰囲気」であるのに対し「月曜日ということで、最初平和っていう風に聞いてた」と言い、「新しいことにチャレンジさせてもらうことが多くて、お料理やったりとか」と説明した。
しかしユウマから「鬼太郎のKと呼ばれてたらしいですね…？」と声をかけられると「言われてない！」と口に。Kは8月18日の「ラヴィット！」の放送で黄色と黒の縞の服を着用。「もうびっくりして！その日終わった後『鬼太郎のK』ってトレンドになってて、おいおいと思って」と、話題になったことに驚いたと告白した。「服ですよね〜あれが良くなかったのかな〜」「あれめちゃくちゃ可愛くて、フィッティングの時に『コレ着たい！』って言ったんですけど…」と、自身としては全く鬼太郎が思い浮かばず、自分から選んだ衣装だったとも告白。しかし後になって「結構思いの他鬼太郎でめちゃくちゃびっくりしてる。もう爆笑しちゃって」と振り返った。
また「芸人さんてすごいよね。 川島さんがなんだけど…」と同番組MCの麒麟・川島明を絶賛する場面も。「鬼太郎のK」の際も「トレンドになってびっくりしてスクショして、『やばい、最悪！』みたいな感じで川島さんにLINE送ったら、『Kヒョン、ケンチャナヨ（大丈夫）やったで〜』みたいな」と、川島が優しいフォローもくれたと明かした。（modelpress編集部）
