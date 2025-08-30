¥À¥¤¥Ï¥Ä»Â¿·¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¤ËÃíÌÜ¡ª Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ö2¥É¥¢¥ï¥´¥ó!?¡×¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥ª¡¼¥×¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¸ÇÄê¼°¥Ü¥Ç¥£¡ª ¹¡¹¥¥ã¥Ó¥ó¤Ç¡È¼ÂÍÑÀ¥Ð¥Ä¥°¥ó¡É¤Î¡Ö¥³¥Ú¥ó ¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¡×¤È¤Ï¡ª
¥À¥¤¥Ï¥Ä»Â¿·¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¤ÏÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ö2¥É¥¢¥ï¥´¥ó!?¡×
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡¢²áµî¤Î¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ä¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¥³¥Ú¥ó¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡¢»ÔÈÎ²½¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤âÂ¸ºß¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä»Â¿·¡Ö¥³¥Ú¥ó¡¦¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ¡Ê25Ëç¡Ë
¡¡2016Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖCOPEN Robe SHOOTING BRAKE¡Ê°Ê²¼¡¢¥í¡¼¥Ö ¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ë¡×¤â¡¢»ÔÈÎ²½¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¿Íµ¤¤Î°ìÂæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥Ö ¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ï¡¢¡Ö¥³¥Ú¥ó ¥í¡¼¥Ö¡×¤ò¥ï¥´¥ó¥¿¥¤¥×¤Ø¤È¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿»Â¿·¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ú¥ó ¥í¡¼¥Ö¤Ï¡¢2ÂåÌÜ¥³¥Ú¥ó¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÅÅÆ°¤Ç¥ë¡¼¥Õ¤Î³«ÊÄ¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥È¥Ã¥×¤òÈ÷¤¨¤¿¥¯¡¼¥Ú¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡¥«¥é¡¼¥É¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ê¤É¤ÎÀìÍÑÁõÈ÷¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥í¡¼¥Ö ¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ï¡¢¥³¥Ú¥ó ¥í¡¼¥Ö¤Î¥ë¡¼¥Õ¤ò¥ê¥¢¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤ÆÊ¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ï¥´¥ó¥¿¥¤¥×¤Ø¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Î¥³¥Ú¥ó¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ö¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ú¥ó ¥í¡¼¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¤·¤¯Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÇËÃ¾¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¶Å¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£
¡¡Ã±¤Ë¥ë¡¼¥Õ¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¸«»ö¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤¿¥ï¥´¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Æ¤ÖºÝ¤Î¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤Ç¡¢2¥É¥¢¥ï¥´¥ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¤³¤ÎÌ¾¤Ç¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥ï¥´¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥³¥Ú¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò¡Ö¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2016Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥Ö ¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖCOPEN Cero COUPE CONCEPT¡Ê°Ê²¼¡¢¥»¥í ¥¯¡¼¥Ú¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¥³¥Ú¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥³¥Ú¥ó ¥»¥í¡×¤ò¡¢¤è¤ê¥¯¡¼¥Ú¤é¤·¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡õ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥í¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½éÂå¥³¥Ú¥ó¡ÊL880K·¿¡Ë¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¥·¥ã¡¼¥×¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥í ¥¯¡¼¥Ú¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤è¤êËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤è¤êÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸÷¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥í¡¼¥Ö ¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ï»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥»¥í ¥¯¡¼¥Ú¤Ï2019Ç¯¤Ë200Âæ¸ÂÄê¤Ç»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÂæ¿ô¸ÂÄê¤Î¥ì¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤âÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤â¹â³Û¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ëµ®½Å¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£