400Ëü±ß¡ª 4¿Í¾è¤ì¤ë¡Ö¡È·Úµ¬³ÊÄ¶¤¨¡É·Ú¥È¥é¡×Happy1¡Ü city TYO¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡×¥Ù¡¼¥¹¤Î¡ÖÄ¶¹¡¹»ÅÍÍ¡×¤Ë¡ÖYouTube¤Ç¤ß¤¿¡ª¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¹¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª 4¿Í¿²¤é¤ì¤ëJP STAR¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼Å¸¼¨¤Ë¡ÈÇ®»ëÀþ¡É½¸¤Þ¤ë¡ª
ÏÃÂê¤Î¡Ö·Ú¥È¥é¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤È¤Ï
¡¡2025Ç¯7·î26Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤ÇAICHI SKY EXPO¡Ê°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»in °¦ÃÎ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢Moon Star Export¡Ê¥à¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥¨¥¥¹¥Ý¡¼¥È¡Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡ÖJP STAR Happy1¡Ü City TYO¡Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ï¥ó ¥×¥é¥¹ ¥·¥Æ¥£ TYO¡Ë¡×¤ò¼Â¼ÖÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬4¿Í¾è¤ì¤ë¡Ö¡È·Úµ¬³ÊÄ¶¤¨¡É·Ú¥È¥é¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î·Ú¥È¥é¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È ¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¾®·¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿JP STAR ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ï¥ó ¥×¥é¥¹ ¥·¥Æ¥£ TYO¤Ï¡¢¡ÖÅÔ²ñ¡Ê¤Þ¤Á¡Ë¤ËÊë¤é¤¹ ÅÔ²ñ¡Ê¤Þ¤Á¡Ë¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¡¢³¹¾è¤êÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¿·´¶³Ð¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡£
¡¡´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÅÔ²ñÅª¤Ê¥¢¡¼¥Ð¥ó¥°¥ì¡¼¤ÎÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¸ÂÄê¥«¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆÃÊÌÅÉÁõ¤Ë¤·¤¿50Âæ¤Î¸ÂÄê¼Ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡JP STAR ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ï¥ó ¥×¥é¥¹ ¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢²°º¬¤ËÈ÷¤ï¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥Õ¤ò¹¤²¤ë¤ÈÁ´¹â2050mm¤«¤é2480mm¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ç¤âÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°ÜÆ°¤äºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ë¡¼¥Õ¤òÊÄ¤á¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë2.1m¤«¤é2.2m¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹âÀ©¸Â¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ÎÆþ¾ì¤â²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ø¤ÈÁÈ¤ß´¹¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ê¥½¥Õ¥¡¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Éý120cm¡ß±ü¹Ô¤210cm¤È¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥µ¥¤¥º¤Û¤É¤Î¥Ù¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¾åÉô¤Ë¤ÏÉý136cm¡¢±ü¹Ô¤155cm¤Î¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥Ã¥É¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â2Ì¾¤Ê¤é½½Ê¬¤Ë¿²¤é¤ì¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢½¢¿²Äê°÷¤Ï4Ì¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâÁõÈ÷¤Ë¤Ï¥®¥ã¥ì¡¼¡Ê¥·¥ó¥¯¡¦¿åÆ»¡Ë¤äÃ¦Ãå¼°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢3²Õ½ê¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¡¢¤Þ¤¿Ê£¿ô¤Î¼ýÇ¼¤Ê¤É¤¬È÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡JP STAR ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ï¥ó ¥×¥é¥¹ ¥·¥Æ¥£ TYO¤Î²Á³Ê¤Ï400Ëü±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤«¤é¡£¼ÖÉý¤Î´Ø·¸¤Ç¾®·¿¼Ö8¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡·Ú¥È¥é¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢YouTube¤Ç¤ß¤¿¡ª¡×¡Ö¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¡©¡×¤Ê¤É¡¢JP STAR ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ï¥ó ¥×¥é¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¹¤½¤¦¡×¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¹©É×¤¬¶Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¹¥´¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤ËºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Ê¤«¤ËÍ¥¤ì¤¿½½Ê¬¤Êµ¡Ç½À¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀJP STAR ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ï¥ó ¥×¥é¥¹ ¥·¥Æ¥£ TYO¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¶¯¤¯´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£