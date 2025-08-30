家族を殺された孤独な少女イヴ・マカロは、数奇な運命から秘密組織「ルスカ・ロマ」に引き取られ、一級の暗殺者に鍛え上げられる。そんな彼女の前に、かつて家族を奪った謎の教団が現れて……今日も今日とてLet’s復讐！

参考：『バレリーナ』続編は日本で撮影の構想あり アナ・デ・アルマス＆レン・ワイズマンが語る

殺し屋ビジュアル系大活劇、まさかの復活！ あの『ジョン・ウィック』シリーズ（2015年～）がまさかの再起動を果たした！ 『バレリーナ：The World of John Wick』（2025年）は、スピンオフでありながら、今後は「本伝」になるかもしれない意欲作である。ここには確かにシリーズ伝統の魅力があった。

では、『ジョン・ウィック』の魅力とはなんだろうか？ すべての始まりである1作目と、そこからの変化を振り返ると分かりやすい。

シリーズ1作目『ジョン・ウィック』は、圧倒的に格闘アクションだった。映画の最大の見どころは、射撃と功夫を合体させた“ガン・フー”であり、このガン・フーで暴れ回るキアヌ・リーブスを見せるために物語があったと言っていい。ギャングや殺し屋が出てくるが、裏社会のディテールは本物っぽさよりファンタジー感が強め……もっと言えば、一種のギャグであったようにすら思う。現実で殺し屋が暴れ回ると起きるであろう諸問題が、基本的にジョン・ウィック（キアヌ・リーブス）の顔パスと謎のコインで片付いていたのだ。これはある種の「どういうことやねん」ユーモアであり、同時に作り手から観客への「そこは気にせんでください」という割り切りの注意喚起であったように思う。

しかし、シリーズを重ねるごとに、『ジョン・ウィック』には、もう一つの魅力が仕上がっていく。もともと不条理ギャグ的な扱いだった裏社会の謎ルールを掘り下げていったのだ。そのため話も複雑になり、上にあったようにユーモアは少しずつ薄くなったが、予算が増えたおかげもあって、裏社会のファンタジー感と、そのファンタジー感を担保する「美術」＝「ビジュアル」がド派手にパワーアップ。ギラギラと輝くネオンや、美麗なファッションの殺し屋たち、ド派手なパーティーなどがシリーズの個性となっていった。乱暴な話、ギラギラネオンとダンスミュージックが鳴る中で、オシャレなファッションでバチバチに戦えば、それだけで『ジョン・ウィック』になると言っても過言ではないかもしれない。

“アクション”と“ビジュアル”、この二つが『ジョン・ウィック』の魅力として完成した。しかし、主演のキアヌが還暦間近なこともあって、シリーズは『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023年）で打ち止め。これで終幕かと思われたが……どっこい、こうして蘇ったわけである。

『バレリーナ』は、まず忠実に『ジョン・ウィック』の魅力を守っている。主演のアナ・デ・アルマスは、『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』（2021年）で、突如として現れて、暴れ回ったあとに消えていく女スパイを演じ、観客に鮮烈な印象を残した人物だ。今回も非常に元気の良い暴れっぷりを見せてくれる。というか、本編の後半はずっと戦いっぱなしであり、ここまでアクションの尺が多いハリウッド映画も珍しいだろう。序盤では韓国アクション映画界のレジェンド蹴撃俳優チョン・ドゥホンと戦い、中盤から舞台が因習村を超えた殺人村になると、本当にずっと戦っている。銃撃戦、格闘、カーアクション、次から次へと大変な戦いっぷりだ。レン・ワイズマン監督らしい「見たことねぇアクションを見せてやるぜ！」魂も健在。手榴弾の投げ合いや、クライマックスの火炎放射機でのタイマンなんかは、ありそうでなかったシーンであり、非常に新鮮だった（個人的に特にワイズマンだったのが、車で走り去ったと思ったら、いきなり車で体当たりされて戻ってくるシーン）。銃も、格闘も、カーチェイスも、どれも非常に面白くて、しっかり『ジョン・ウィック』だったと言えるだろう。

そしてもう一つの大事な魅力“ビジュアル”も、本作はしっかり満たしている。異常にファッショナブルな黒社会の住民たちに、経営が大変そうなクラブでの大パーティー、暗殺者養成所や武器商人など、これまでのシリーズの定番を押さえてくれている。

そんなわけで、本作は『ジョン・ウィック』に期待するものが用意されていると言って間違いないだろう。唯一の欠点を挙げるなら、まだ主人公イヴ（アナ・デ・アルマス）のキャラクターが「悲劇の女復讐者」以上に達していないことだ。しかし、この点はシリーズを重ねていけば確実に出来上がっていくはずだ。そもそもキアヌのジョン・ウィックだって、回を重ねるごとに“無敵の殺し屋”→“お疲れモードの無敵の殺し屋”と変化していったのだ。恐らく次あたりでイヴだけの個性が見えてくることだろう。興行収入的にも続編は間違いなくできるだろうから、今後の動きを注視したい。シリーズを蘇らせ、なおかつ続きが楽しみなシリーズに押し上げた。本作の目論見は成功である！

（文＝加藤よしき）