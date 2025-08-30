¥«¥Î¥¢¤¬º£µ¨¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¥Ã¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¡ª
¡¡29Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤Ï¡¢2025-26¥·ー¥º¥ó¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¥Ã¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ï´ë¶È¤Î¶¨»¿ÈñÍÑ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¾®Ãæ¹â¹»À¸¤ò»î¹ç¤ØÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Âô»³¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤ä´õË¾¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ¤Î18ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤Ç¡¢2³¬¼«Í³ÀÊ¤Ç1Æü300Ì¾¤Þ¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÏÆ±È¼1Ì¾¤Þ¤Ç1500±ß¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý»î¹ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡ÊÆüÉÕ¡¿ÂÐÀïÁê¼ê¡¿²ñ¾ì¡Ë¡£
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¡¿ÈÓÄÍ»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û
11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿JA¤®¤Õ¥ê¥ª¥ìー¥Ê¡¿ÅÄÀî»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿¹Åç¥ª¥¤¥éー¥º¡¿ÅÄÀî»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦25Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹ËÌ³¤Æ»¡¿ÅÄÀî»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿Åìµþ¥µ¥ó¥Óー¥à¥º¡¿ÅÄÀî»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û
2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿Ê¡²¬¥®¥é¥½ー¥ë¡¿ËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¿ÁÒÉß¥¢¥Ö¥ì¥¤¥º¡¿¥¢¥¯¥·¥ª¥óÊ¡²¬