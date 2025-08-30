貴島明日香、初ドライブ姿を公開し「横顔ちょーきれい」「運転姿かっこいー」 “煽られた”エピソードも告白
モデル・俳優の貴島明日香（29）が、30日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。縦列駐車もスムーズな運転姿を公開した。
【動画】「横顔ちょーきれい」初ドライブ動画で“クールな運転姿”を披露する貴島明日香
貴島は「免許取りました！初ドライブしてランチに行くで〜」と題した動画で、ドライブしながら食事へ行く姿を公開。車線変更、左折、縦列駐車など流れるような手さばきでスムーズに行い、クールな運転姿を披露している。
続けて、初心者ならではのエピソードを告白。運転では「無理はしない」「煽られても速度上げないって決めてる」と“自分ルール”を話し、「最初の方は、30キロで走っていたら、後ろにめちゃくちゃ煽られました」と怖い経験も明かした。
この動画を見たファンからは「横顔ちょーきれい」「運転姿かっこいー」「車を運転している明日香さんは素敵です」などのコメントが集まっていた。
貴島は、昨年7月に映像ディレクターの男性と結婚を発表。5月に公開したYouTube動画で、仕事の合間を縫って自動車教習所に通っていることを報告し、6月に運転免許を取得したことを明かしている。
