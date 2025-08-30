櫻坂46山川宇衣『bis』初登場「最近リボンが好き」 アイドルになりたいと思ったきっかけのライブも明かす
アイドルグループ・櫻坂46の山川宇衣が、9月1日発売のファッション雑誌『bis』秋号（光文社）に登場する。インタビューとQ＆Aで、山川の素顔に迫っている。
【写真】表紙は"美しすぎる"筒井あやめ
透明感あふれる柔らかな魅力とは裏腹に、その瞳の奥には揺るぎない強い意思を感じる櫻坂46の注目の新メンバー、四期生・山川が『bis』に初登場。宮城県出身の19歳で、昨年の櫻坂46の東京ドーム公演を見て、アイドルになりたいと意識し始めたという。
今回、bis賞に選ばれての出演となったが、撮影の感想を「bisかわいくて独自の世界観がある雑誌という印象が強かったので、撮影を楽しみにしていました。今まではかわいいものを選ぶ勇気がなかったんですけど、最近リボンが好きだということに気がついて、かわいいお洋服がクローゼットに増えてきました。今回の衣装も肩やアクセサリーにリボンが付いていて、とてもうれしかったです」と語っている。
Q&Aでは、趣味や特技、長所や短所から櫻坂46に加入してから知った自分の意外な才能など、山川のプライベートな一面ものぞける内容となっている。
