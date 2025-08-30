´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡õ¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¤Îå«¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¡õ´¶¼Õ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢À¼Í¥¤Î¾®ÌîÍ§¼ù¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡Ù¸ø³«µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸½Âå¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¤ê¤»Ìò¤ò¸¶¡¢¤ê¤»¤ò¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤ØÍ¶¤¦¼¹»ö¡¦±º°æÞ«Ìò¤ò´ÖµÜ¤¬±é¤¸¤ë¡£ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç´ÖµÜ¤Ï¡Ö¼ç±é¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤Ï»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾°ì¤Ä¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢¸¶¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÀèÇÚ¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£½êÂ°»ö¶È½ê¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥¤¥¹¥È¡¼¥ó¤Îå«¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤¢¤ë¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤¬¸¶ºî¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È´ÖµÜ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡ØÈë½ñ¤Î±º°æÌò¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ø¥¢¥ê¥¹¤Ë±º°æ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤±¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÚÇµ²Ú¤¬¥¢¥ê¥¹¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ê¤»¤È¤¤¤¦¸½Âå¤Î»Ò¤Ç¡£¿·¤·¤¤²ò¼á¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤¬·ÝÃ£¼Ô¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬²¼¼ê¤Ç¥Ø¥³¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ÖµÜ¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢¸¶¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¥ï¥±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±º°æ¤µ¤ó¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÁá¸ý¤ÇÀä»¿¡£´ÖµÜ¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¸åÇÚ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¡×¤È¾È¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥« ¥Ô¥å¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¢¾¾²¬çýÍ¥¡¢È¬ÅèÃÒ¿Í¡¢¾®ÌîÍ§¼ù¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¡¢¼Ä¸¶½ÓºÈ´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¤ÎÌ¾ºî¡ØÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£´ÆÆÄ¤ò¼Ä¸¶½ÓºÈ»á¡¢µÓËÜ¤ò³Á¸¶Í¥»Ò»á¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤òP.A.WORKS¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ËÇº¤àÉÔ´ïÍÑ¤ÊÂç³ØÀ¸¡¦¤ê¤»¡ÊCV¡§¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¡£¸½¼Â¤ËÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÈà½÷¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ç°¦¤ª¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¥¢¥ê¥¹¡ÊCV¡§¥Þ¥¤¥« ¥Ô¥å¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
