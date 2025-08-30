ＳＮＳに親しんできた２０、３０代の若者を中心に、詩の楽しみ方が多彩になっている。

ＳＮＳやウェブサイトで発信するのはもちろん、インスタレーション（空間芸術）で世界観に浸ったり、朗読会で解釈を共有したり。新たな動きを探った。（長岩真子）

６月、東京都内の展示スペースで気鋭の詩人、向坂（さきさか）くじらさん（３１）の個展が開かれていた。詩集「アイムホーム」の刊行を記念したもので、テーマは「家」。会場に部屋が再現され、家電や家具のあらゆるところに向坂さんが紡いだ詩がつづられていた。

「靴を脱げる

と

分かっていて

はじめて 泥を踏める」

靴箱がある玄関のドアには、こんな言葉。来場者は、机に置かれた食器を動かしたり、炊飯釜をのぞき込んだりしながら作品に触れていく。「詩の新しい形式を試したかった」と向坂さんは語る。

体験型イベント

活躍する若い詩人が増え、詩集を読むだけではない楽しみ方が積極的に提案されている。中でも、体験型のイベントは文学になじみがない若者の心をつかんでいる。

東京の入場料制書店「文喫 六本木」では昨年６月から、ビールや炭酸飲料を片手に詩の朗読を楽しむ「ポエ泡」を不定期で開催している。

詩人の姜アンリさん（３５）が「色々な詩に出会う機会を作りたい」と発案した。参加者は「甘ったるい」「潮風の匂い」といった風味や香りなどで表現された詩の中から、直感的にひかれたものを朗読し、感想などを語り合う。

これまでに４回開催し、延べ６０人ほどが参加。姜さんは「読み手によって表現の仕方や解釈が違い、自分の感じ方が予期せぬ展開を迎えることも。その場にいるからこそできる体験」とほほ笑む。

仙台市天文台のプラネタリウムでは昨年１２月から今年３月まで、詩人・最果（さいはて）タヒさんの作品を、朗読に合わせて星空に映し出した。最果さんは、「死んでしまう系のぼくらに」「恋と誤解された夕焼け」など目を引くタイトルと若者の共感を呼ぶ作風で知られる。１３回投映し、１０、２０代を中心に６００人以上が訪れた。

ＳＮＳや投稿サイト「ｎｏｔｅ」などで発信する動きも活発だ。

全国の大学で詩を学ぶ学生らの有志団体「インカレポエトリ」は２０２４年度から、紙の詩誌の販売をやめ、ウェブサイト上で無料公開を始めた。読者からの反響が寄せられるようになったという。

文芸評論家の三宅香帆さん（３１）は「コロナ禍を経て、オンライン上での交流が盛んになった。ＳＮＳで出会った作品に心をつかまれる体験がしやすくなった」と分析する。

気持ちを整理

気持ちを整理するツールとして、詩を書く人もいる。

２０、３０代の社会人を中心とした文芸サークル「東京文芸部」に参加する男性（２７）は就寝前、過去の後悔をテーマにつづっている。「文字にすることで、モヤモヤの原因と向き合えてスッキリする。音数など規定がないので書きやすい」と話す。別の男性（２７）は「仕事では会社の意思を代弁することはあるが、自分のために言葉を使うことがない」という。あえて詩を書く時間を設け、「ｎｏｔｅ」で発信している。詩は若い世代にとって、気軽で身近なものとなっているようだ。

◇

詩人の向坂さんに「詩を通して、自分の置かれている状況を客観的に見ることもできる。好きな作品を一つ、心の中にとどめておけるといいですね」と教えてもらった。取材を機に、詩集をいくつか読んでみたら、くすっと笑えるものもあって、心が軽くなった。色々な作品をもっと読んでみたくなった。

「感情の受け皿」担う

学生運動が盛んだった１９６０年代にも詩のブームがあった。詩人で、近現代詩を研究している東京外語大教授、西原大輔さん（５８）によると、当時は、強い政治意識を持つ若者たちが精力的に詩を詠み、社会への疑問などを叫んだ。しかし、暗喩が多用されて読みにくくなり、政治的なメッセージが時代と合わなくなるなど、次第に熱気が下がっていったという。

いま、再び支持されている理由について西原さんは「昔に比べて個人的な出来事や心象をつぶやく作品が増えた。読みやすく、一般の人が表現の手本にもしやすいのでは」とみる。ＳＮＳを使えば、費用や手間をかけずに作品を発信できるようにもなった。

西原さんは「今の時代、人前で感情をむき出しにすることはあまり良いこととされていない。詩は、封印された感情の受け皿になっているのでしょう」と話す。