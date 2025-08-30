お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）と富澤たけし（51）が30日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。米動画配信大手「ネットフリックス」が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本での独占放送権を獲得したニュースに言及した。

オープニングトークでこの話題に触れた伊達は「日本での独占放送権を獲得したのがネットフリックスだということで、地上波ではやらないっていうことなんですね」とコメント。富澤が「うわあ。そうなんだ」と応じる中、伊達は「これまではテレ朝とTBSでやってたのかな。それがもうやらないということですね。ネットフリックスでしか見られないっていうことですね。まあ、独占だからね」と話した。

これに、富澤は「加入する人が増えるんじゃないですか、じゃあ、これをきっかけに」と話すと、伊達は「野球は地上波で見せてあげてほしかったけどな」と吐露。

富澤が「そういう時代になってきてますよね」と語ると、「子供たちも見られない人も出てくるだろうし、あとお年寄りだよね。入り方分かんない。“どうやって入るんですか、ネットフリックスっていうのは？”って」と伊達。「そんなの対応してないテレビなんかも見てる方も結構いるし。野球好きってさ、年配の人が多いじゃない」と指摘した。

「だから、もう少し、せっかくここまで大きく話題になった大会だから。地上波で見たかったなと僕は思いましたけどね」と話した。

一方、「でもいい機会なんじゃないですか」と富澤。「この機会にそういうやり方を覚えたりするっていう意味では、年配の人でもさ。分かんないっていう人もさ。何かやっぱ見るっていうきっかけがないと、そこに入れないじゃないですか。だからそういうのをきっかけ、どうしても見たい人ってやっぱ入るから。そういうの覚えるいいきっかけにはなんのかもしれないよね」と見解。これに、伊達は「何をとんとんにしようとしてんの、お前。サンドウィッチマンとしては今とんとんです。意見」とツッコミを入れていた。