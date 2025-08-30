¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ø¤Î¡Ø·ù°´¶¡ÙÈ¯¸À¤ò¼Õºá ¡Ö´Ö°ã¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
Íè·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥é¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¤È¤ÎWÇÕÍ½Áª¤òÀï¤¦¤¬¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤¬¼Õºá¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ù°´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
22ºÐ¤Î¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ÏÀ¤³¦Åª¶¯¹ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡£
¥È¥¥¥Ø¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥Í¥¬¥ë¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¤Ë¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤¬Èù¾Ð¤á¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬Èà¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·»þÀÞ¡¢ÅÜ¤ê¤äµ²¤¨¡¢Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÇ®¤¬³À´Ö¸«¤¨¡¢¤½¤ì¤¬»þ¤Ë¾¯¡¹·ù°´¶¤òÊú¤«¤»¤ë·Á¤ÇÉ½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤Î·ï¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï°Õ¿Þ¤»¤º¡¢¤¿¤ÀÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡¢±£¤µ¤ì¤¿°Õ¿Þ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¸«½Ð¤·¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¬ºî¤Ã¤¿¸«½Ð¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡£
»ä¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤è¤¯Íý²ò¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤ÂÐ±þ¤ò¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡ËÂèÆó¸À¸ì¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë¤«¤é¤â¤¦¾¯¤·É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Éé¤±¤¿ÍâÄ«¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×
¤¿¤À¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ÎÊì¿Æ¤âÈà¤Î¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÉÔ²÷¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¤¤¤ÞÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Ö¼ã¼ê¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡×5Ì¾
¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤ÏÄ¹Ç¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¸ª¤Î¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë9·î¤ÎÂåÉ½Àï¤Ë¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£