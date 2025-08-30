お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）と富澤たけし（51）が30日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。巨人・田中将大投手（36）が日米200勝お預けとなった件についてコメントした。

田中将は28日に、あと1勝に迫る日米通算200勝を懸けて敵地での広島戦に先発したが、今季自己最短タイの2回を6安打5失点（自責点4）で2敗目。大台到達はお預けとなった。

伊達は「マー君。200勝をかけてこの間、広島戦、28日に登板したんですけども、残念ながら勝利投手にはならずということでしたけどね。まあ僕も見てましたけども。残念だったね」とコメント。

富澤が「まあまあ、ゆっくりでいいんじゃないですか」と話すと、伊達は「あと1勝ね、必ず今シーズンもできるでしょうしね。まあ、ゆっくり行きましょうよ、それは。慌てずに」とエールを送った。

さらに、伊達は「だから、野手のみなさんがさ、やっぱりマー君の200勝にかかってるこの試合だから“絶対エラーできねえぞ”とか、相当プレッシャー感じてるわけ。たぶんそんなことこれまでなかったと思うから。今の野手の人たちもね。それでまあちょっとエラーなんかもあったわけ、内野陣のね。まあまあ、それはもうしょうがないし」と話した。

かつて自身がキャッチャーをやっていたことを振り返り、「俺何回もパスボールしてるからさ。怖いよ、あんなの」と苦笑。「嫌だよ。ランナー三塁にいる時のパスボール最悪だからね。何も無く1点入るから。そしてピッチャーににらみつけられる」と振り返っていた。